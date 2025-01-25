Диетолог о самой опасной для питья воде

Пить нефильтрованную холодную воду не рекомендуют врачи, однако гораздо опаснее для здоровья горячая вода из-под крана. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев, передает Day.Az.

Врач предупредила, что ни в коем случае нельзя пить горячую воду из-под крана. Она категорически запрещена для употребления в пищу, потому что не соответствует санитарным нормам:

- В горячий кран подается вода только для технических нужд, чтобы помыться или постирать белье. Горячая вода подогревается в специальном бойлере магистрального теплоносителя на тепловой водостанции. Часто эти бойлеры выходят из строя, в питьевую воду может подмешиваться техническая, в нее подмешивают добавки для быстрого нагревания, - пояснила Ноев.

Пить водопроводную воду опасно для здоровья, потому что вы не можете быть уверены в ее качестве, подчеркнула специалист.

- Сегодня она течет в хорошем качестве, а завтра может быть хуже. Я не рекомендую пить воду из-под крана, несмотря на то, что, согласно многим источникам, водопроводную воду можно пить в крупных городах, таких, например, как Москва. Считается, что ее подготовка происходит согласно ГОСТу, но лучше не рисковать своим здоровьем, - сказала она.

Эксперт отметила, что если вы хотите пить воду из-под крана, то можно купить специальные полоски для проверки ее качества.