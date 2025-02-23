Врач объяснила, может ли соевое мясо заменить натуральное

Соевые бифштексы, котлеты и другие продукты подходят для здорового питания, но не могут полностью заменить натуральное мясо, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова объяснила, что, несмотря на белок и клетчатку в соевых котлетах, их нужно дополнять железом и витамином B12, которые есть в мясе.

"Полностью заменять такими продуктами мясной рацион не имеет смысла. Но включать соевые деликатесы в меню или "посидеть" на них для разнообразия денек-другой женщинам не помешает", - соглашается гинеколог, старший преподаватель медицинского факультета университета "Синергия" Любовь Ерофеева.

Она считает, что соевые продукты помогают поддерживать женское здоровье в зрелом возрасте. Диетолог-гастроэнтеролог Эльвира Белева добавила, что соевые продукты могут снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Таранова при этом обратила внимание на то, что перед употреблением соевых продуктов нужно проконсультироваться с врачом.