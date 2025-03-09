Назван неожиданный плюс сладкой еды

Мы - есть то, что мы едим. Кажется, что в современном мире это звучит особенно актуально, ведь многие стали придерживаться здорового питания во имя своего самочувствия.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1" заявил, что питание - это важный эволюционный инструмент в теле, влияющий на настроение человека, передает Day.Az.

"Это не только получение нужных макро и микронутриентов для выработки гормонов, но еще и социальный фактор. Есть физиологическая потребность человека в пище, и, поев, у нас немного поднимается температура тела, улучшается настроение. Этот процесс называется термогенез - питательные вещества начинаются усваиваться и доходят до нужных органов, а там выделяются уже гормоны", - объяснил врач.

Он добавил, что слухи о свойстве шоколада поднимать настроение являются правдой.

"Так сложилось, что более жирная, более насыщенная углеводами пища всегда воспринимается как что-то вкусное. Сладкое улучшает настроение, нормализует давление. Но этот процесс происходит быстрее, нежели с перевариванием обычной пищи. Так как там содержится глюкоза и разные виды сахаров, которые начинают усваиваться уже на языке, и быстрее выделяется гормон насыщения, дофамин, то есть радость", - пояснил эксперт.

По его словам, в случае с сахаром образуется зависимость, которая может сыграть злую шутку с человеком. Поэтому стоит верно распределять употребляемые продукты и не забывать про активность в течение дня.