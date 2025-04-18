Врач предупредил о неочевидных последствиях пищевого отравления

Пищевое отравление может спровоцировать аутоиммунные заболевания и некоторые другие неочевидные проблемы со здоровьем, предупредил британский хирург Каран Раджан. Его слова приводит издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раджан объяснил, что, когда с пищей в организм попадают болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка, они не просто вызывают боль в животе, рвоту и диарею, а уничтожают регулирующие работу иммунитета полезные бактерии в кишечнике. "Некоторые в небольшом количестве присутствующие в кишечнике бактерии, например руминококки, могут воспользоваться ослабленным состоянием организма и начнут активно размножаться", - рассказал он.

По словам врача, этот процесс способен еще сильнее нарушить микрофлору кишечника и спровоцировать новые воспаления, инфекции и ответные реакции иммунитета. Иногда это приводит к полной перестройке иммунной системы - в этом случае она начинает атаковать клетки кишечника и нервы. "Это может означать хроническую диарею, запор, вздутие живота, спазмы и многое другое", - заключил Раджан.