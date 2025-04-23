Чем полезен березовый сок и кому нельзя его пить

"Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной о пользе и вреде березового сока, а также о правилах его сбора, передает Day.Az.

Чем полезен березовый сок

Как рассказала диетолог, березовый сок - это структурированная вода. Организму не нужно тратить большое количество энергии, чтобы ее переработать и внести в клетки. В этом и заключается главная польза природного напитка.

В березовом соке содержатся:

сахароза, фруктоза и глюкоза, поэтому он имеет сладкий вкус;

витамин С;

каротиноиды;

калий;

магний;

кальций;

марганец;

молочная, лимонная и уксусная кислоты;

железо.

- Напиток оказывает антиоксидантное действие на организм и легкое диуретическое воздействие, улучшает пищеварение, понижает давление, успокаивает. Он намного полезнее сладких пакетированных соков и газировок, - заверила Соломатина.

Кому нельзя пить березовый сок

По мнению специалиста, березовый сок противопоказан людям:

с декомпенсированным сахарным диабетом;

патологией почек;

желудочно-кишечными заболеваниями в стадии обострения;

низким артериальным давлением.

Диетолог подчеркнула, что березовым соком не стоит злоупотреблять даже полностью здоровым людям.

- Нужно ограничиться двумя стаканами в день. Лучше пить их не сразу залпом, а разбить по времени приема пищи. Его не нужно нагревать, а также нельзя давать детям младше трех лет, потому что напиток может вызвать аллергию, - предупредила собеседница "ВМ".

Где можно собирать березовый сок и как это сделать

Березовый сок - это полезный напиток, но только если его собирали не из тех берез, которые растут вдоль дороги или недалеко от промышленных предприятий.

- Хотя сама древесина является фильтром, но соли тяжелых металлов, различные химические вещества и радионуклиды могут попасть в сок даже через него. Поэтому нужно собирать березовый сок в более-менее экологически чистом месте, например, за городом в лесу. Напомню, что в черте города, возле дорог, в парках и лесопарках Москвы запрещен сбор березового сока, - подчеркнула эксперт.

Березовый сок нужно собирать правильным образом:

должна быть чистая тара;

в трубочку стоит добавить кусочек тряпки или марлю, чтобы он стекал и в него не попадали пыль, мошки и другие насекомые;

банку также нужно накрыть тряпкой.

Сколько хранится березовый сок

Диетолог предупредила, что березовый сок быстро портится.

- Целебные свойства сохраняются только в свежесобранном березовом соке. Нужно выпить его в течение суток после сбора. Безусловно, его можно хранить в холодильнике до завтрашнего дня, но за этот период в нем могут начаться процессы брожения. Это может привести к неприятным последствиям с желудочно-кишечным трактом и мочевыделительной системой, - добавила Соломатина.