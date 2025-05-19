Кофе защищает от возрастной слабости

Регулярное употребление кофе снижает риск возрастного ослабления организма. К такому выводу пришли ученые Амстердамского института общественного здоровья. Результаты семилетнего исследования опубликованы в European Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках работы специалисты наблюдали за состоянием здоровья более 1160 человек старше 55 лет. Основное внимание они уделяли пяти признакам старения: непреднамеренному снижению веса, потере мышечной силы, хронической усталости, замедленной походке и сниженной физической активности.

Анализ показал: у тех, кто ежедневно выпивал четыре и более чашек кофе, вероятность появления нежелательных возрастных изменений была значительно ниже, чем у участников, редко потребляющих этот напиток или полностью исключивших его из рациона.

Ученые связывают защитный эффект кофе с высоким содержанием полифенолов и других антиоксидантов, которые уменьшают воспаления и окислительный стресс - процессы, ускоряющие старение. Кофеин, в свою очередь, способствует поддержанию метаболизма, мышечной массы и уровня энергии.

Исследователи напомнили, что оптимальный эффект достигается при умеренном потреблении. В день достаточно выпивать от трех до пяти чашек кофе, что соответствует примерно 400 мг кофеина. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания.