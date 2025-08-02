Врач предупредила о вреде ежевики

Ежевика может быть вредна для людей с повышенным риском образования камней в почках, рассказала в беседе с "Газетой.Ru" врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Всему виной содержащиеся в ягоде оксалаты, передает Day.Az.

"Ягода содержит оксалаты, которые могут привести к образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию. Употребление ежевики в больших количествах может вызвать расстройство желудка, диарею или обострение хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, колит). Ежевика содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью. Содержащийся в ягоде витамин K участвует в процессе свертывания крови, поэтому нужно быть осторожными тем, у кого свертываемость повышена. С осторожностью следует употреблять ежевику и людям, принимающим антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь). Она также может вызывать аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью ягод. Среди симптомов аллергии могут быть сыпь, зуд, отек Квинке, затруднение дыхания", - сказала Гузман.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач рекомендовала съедать не более одного-двух стаканов ежевики в день. Выбирать спелую, свежую ягоду без признаков гниения и плесени и тщательно ее промывать.