Назван тип мясных продуктов, повышающий риск развития рака желудка

Регулярное употребление переработанного мяса - колбас, сосисок, бекона и ветчины - связано с повышенным риском рака желудка и пищевода, тогда как необработанное красное мясо такой связи не показало. К таким выводам пришли ученые, проанализировав данные более 450 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 14 лет. Работа опубликована в журнале International Journal of Cancer (IJC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расчеты показали, что каждые дополнительные 30 граммов переработанного мяса в день повышают риск рака желудка примерно на 9%, а риск аденокарциномы пищевода - на 13%. Наиболее заметной была связь с кишечным типом рака желудка.

Неожиданным оказался отдельный результат по белому мясу: у женщин каждые дополнительные 20 граммов птицы в день ассоциировались с ростом риска опухолей в нижней и средней частях желудка на 20%. Этот эффект авторы назвали требующим дальнейшего изучения и не стали делать поспешных выводов.

Вред переработанного мяса исследователи связывают с несколькими факторами: высоким содержанием соли, раздражающей слизистую желудка, образованием канцерогенных соединений при обработке и копчении, а также с продуктами метаболизма животного белка. Важно, что речь идет об обсервационном исследовании: оно фиксирует статистическую связь, но не доказывает, что именно мясо напрямую вызывает рак. Тем не менее результаты согласуются с рекомендациями ограничивать долю переработанного мяса в рационе.

Рак желудка остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире и часто выявляется на поздних стадиях. Авторы отмечают, что даже умеренное снижение доли переработанного мяса в пользу овощей, бобовых и цельных продуктов способно ощутимо уменьшить совокупный риск, особенно у людей с наследственной предрасположенностью или хроническими болезнями желудка.