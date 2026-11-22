Средиземноморская и скандинавская диеты связаны с более медленным биологическим старением организма. К такому выводу пришли ученые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, Университета Бонна и Потсдамского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные 6470 человек старше 30 лет. Они сравнили особенности питания участников с показателями биологического возраста - характеристикой, которая отражает состояние организма и может отличаться от возраста по паспорту. Полученные результаты дополнительно проверили на выборке из 1034 человек.

Средиземноморская диета с обилием овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов оказалась наиболее тесно связана со снижением биологического возраста. Основным источником жиров служит оливковое масло, в рацион также регулярно включают рыбу. Красное мясо и сладости употребляют редко.

Скандинавская диета также продемонстрировала устойчивую корреляцию - она строится на местных продуктах северных стран: цельных злаках, особенно ржи, овсе и ячмене, ягодах, корнеплодах, капусте и рыбе. Вместо оливкового масла чаще используют рапсовое.

Положительный эффект также обнаружился и у двух других моделей питания. Первая - DASH, разработанная для снижения артериального давления. Вторая - диета MIND, объединяющая принципы средиземноморского рациона и DASH с особым акцентом на здоровье мозга. В нее входят листовая зелень, ягоды, орехи, бобовые, цельные злаки и рыба.

"Более медленное биологическое старение было связано и со здоровыми вариантами растительного питания. Кроме того, у людей, которые реже употребляли сладости и напитки с сахаром, также наблюдались более благоприятные показатели", - сообщается в исследовании.