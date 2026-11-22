Для долголетия утренний прием пищи должен сочетать белок, клетчатку и полезные жиры - это обеспечивает стабильную энергию, поддержку мышечной массы и контроль аппетита, сообщила врач дерматолог-косметолог, нутрициолог "Альфа Эпоха" Елена Косенко. В беседе с "Лентой.ру" она также назвала самые вредные варианты завтрака, передает Day.Az.

"С точки зрения превентивной медицины и управления возрастом завтрак - это не просто "первый прием пищи". Это первый сигнал организму: либо мы задаем ему стабильный метаболический ритм на день, либо запускаем цикл скачков глюкозы, воспаления и компенсаторной усталости. Именно поэтому в контексте долголетия некоторые привычные утренние блюда оказываются особенно неблагоприятными", - поделилась эксперт.

К вредным вариантам завтрака врач отнесла сладкие хлопья, шарики и "подушечки". Они содержат много добавленного сахара и мало клетчатки, объяснила специалист.

Косенко также не рекомендовала начинать утро с круассана или свежей выпечки с соком или сладким кофе. Это сочетание рафинированной муки, сахара и жиров, которое дает выраженный гликемический удар, указала нутрициолог. Отсутствие белка и клетчатки при этом означает, что насыщение будет коротким, добавила эксперт. Для желудочно-кишечного тракта такой завтрак может обернуться замедлением моторики, брожением и изжогой, обратила внимание спикер.

Еще один нездоровый вариант - бутерброд с колбасой или сосиски, так как переработанное мясо несет насыщенные жиры, соль и нитриты, рассказала Косенко. Врач отметила, что в сочетании со сладким кофе натощак это создает дополнительную кислотную нагрузку на слизистую верхних отделов ЖКТ. Она также подчеркнула, что с точки зрения долгосрочных рисков - это вклад в хроническое воспаление и сердечно-сосудистые риски.

Кроме того, специалист рекомендовала исключить из утреннего рациона "здоровые" батончики с мюсли или сладкий йогурт. "Они часто воспринимаются как лёгкий и полезный выбор, но содержат много сахара и мало белка, поэтому не обеспечивают устойчивого насыщения", - объяснила собеседница "Ленты.ру".

Подбирая варианты для завтрака, нутрициолог посоветовала ориентироваться на яйца или творог, греческий йогурт без сахара, овощи, ягоды, орехи, а также цельнозерновые продукты или овсянку длительной варки.