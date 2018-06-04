SpaceX осуществила 11-ый запуск ракеты с начала года
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником SES-12, трансляцию запуска ведет компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Старт ракеты-носителя был дан в 8.45 по Баку, в понедельник с космодрома на мысе Канаверал.
Ранее на прошлой неделе SpaceX отложила запуск спутника SES для дополнительной проверки второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.
Для запуска используется первая ступень, которая использовалась для запуска экспериментальных орбитальных самолетов для ВС США в сентябре прошлого года.
Спутник SES-12 весом около 5,4 тонны создан Airbus Defence and Space и оснащен двигателем SPT-140D, произведенным российским ОКБ "Факел". Как сообщила SES, он сменит на геостационарной орбите запущенный в 2002 году спутник NSS-6 и будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Аппарат SES-12 принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES. Она стала первым коммерческим партнером SpaceX в 2013 году и первой отправила свой груз на уже летавшей в космос первой ступени Falcon 9.
Для SpaceX это одиннадцатый старт с начала года.
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