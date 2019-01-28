"ВКонтакте" позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив. Об этом сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В рамках работы над сохранением личных данных пользователей "ВКонтакте" ввела новую функцию - архив записей.



"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив - они будут скрыты из общего доступа и открыты только вам", - написал Рогозов во "ВКонтакте".

При желании посты можно будет восстановить.

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.

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