Apple решила откупиться от главного противника
Apple заключила перемирие с американским производителем процессоров для смартфонов Qualcomm, с которым судилась последние два года из-за патентных споров, и согласилась выплатить компенсацию. О соглашении Qualcomm сообщила на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сумма компенсации, которую выплатит Apple, не разглашается. Помимо этого, компании подписали шестилетнее лицензионное соглашение, по которому Apple обязуется платить отчисления за созданные по технологиям Qualcomm чипы (при желании оно может быть продлено на два года). Также Qualcomm станет многолетним поставщиком оборудования для Apple.
В сообщении Qualcomm Apple называется компанией, совершившей революцию на рынке еще в 1984 году благодаря своему персональному компьютеру Macintosh и меняющей мир в лучшую сторону.
По расчетам Qualcomm, договоренность позволит увеличить прибыль на одну акцию - один из главных показателей финансовой деятельности компании - примерно на два доллара. В компании надеются, что это привлечет новых инвесторов. После объявления о заключении соглашения акции Qualcomm выросли в цене на 23 процента - до 70,45 доллара за штуку, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.
Apple и Qualcomm судились из-за патентов на технологии для чипов, используемых при производстве смартфонов Apple. В середине марта американский суд обязал Apple выплатить 31,6 миллиона долларов в качестве компенсации. Будет ли учитываться эта сумма в соглашении между компаниями, неизвестно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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