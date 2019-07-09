Компанию Mozilla назвали "интернет-злодеем" за то, что она внедрила в свой браузер технологию DNS-over-HTTPS. Такой титул Mozilla дала британская ассоциация интернет-провайдеров (ISPA), составившая список "злодеев" и "героев" года. Перечень доступен на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению представителей ассоциации, Mozilla подрывает стандарты безопасности в сети в Великобритании, давая пользователям возможность обходить родительский контроль и требования фильтрации контента со стороны властей.

Такие действия браузера становятся возможными из-за технологии DNS-over-HTTPS, которую компания начала тестировать на ограниченном количестве пользователей. Этот протокол зашифровывает данные DNS, что не позволяет узнать, на какие сайты заходил пользователь, а также защищает данные от перехвата.

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