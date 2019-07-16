Компания Qualcomm официально представила миру новый мобильный процессор, который будет применяться во многих топовых смартфонах 2019-2020 годов - Snapdragon 855 Plus. Вопреки ожиданиям увидеть Snapdragon 865, производитель просто выкатил улучшенную версию текущего флагманского чипа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним конфигурацию Snapdragon 855: это восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 585 МГц. Поддерживается работа с оперативной памятью LPDDR4Х. Производственные нормы - 7 нанометров.

Решение Snapdragon 855 Plus, как отмечается, оптимизировано для игровых смартфонов и устройств виртуальной реальности. От прародителя чип отличается повышенными частотами. Так, частота вычислительных ядер теперь достигает 2,96 ГГц. На однопоточных задачах это обеспечивает прирост производительности приблизительно на 4,2%.

Что касается графической подсистемы, то её частота поднята до 672 МГц. Говорится об увеличении быстродействия примерно на 15 %. Прочие характеристики остались неизменными. Это, в частности, поддержка оперативной памяти LPDDR4Х-2133 и интегрированный сотовый модем Snapdragon X24 LTE (Category 20). Первые устройства на платформе Snapdragon 855 Plus увидят свет в ближайшие недели.

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