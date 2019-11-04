"ВКонтакте" начала тестировать функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях. Эксперимент, запущенный в День народного единства, продлится сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению разработчиков, нововведение поможет защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку.

"Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "ВКонтакте" напомнили, что об оскорбительных публикациях пользователи могут рассказать службе модерации. Для этого есть кнопка "Пожаловаться", которую можно найти у фотографий, историй, видео и записей.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın