Новый гаджет от Google оснащен устаревшим «железом»

В умных часах Google Pixel Watch используется чип Exynos 9110, дебютировавший в первой версии Samsung Galaxy Watch 2018 года, сообщает портал 9to5google со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее предполагалось, что Google будет оснащать свои часы актуальным 5-нанометровым чипом Exynos W920, известным по последним Galaxy Watch 4. Это решение дало бы Pixel Watch преимущество в виде высокой производительности и энергоэффективности. Вместо этого компания выбрала Exynos 9110, который построен по 10-нм техпроцессу.

Редакторы портала считают, что Google использует более старый чип, потому что фирменные часы разрабатываются уже продолжительное время. Вероятно, смена чипсета могла бы стать причиной повторной задержки разработки и запуска Pixel Watch.

Несмотря на то, что Google показала свой носимый гаджет во время конференции Google I/O 2022, стоимость и технические характеристики устройства остаются неизвестны. Выход умных часов от Google запланирован на осень 2022 года.