В Telegram разрешили переводить криптодоллары

Мессенджер Павла Дурова Telegram разрешил переводить криптодоллары Tether (USDT) между пользователями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Отмечается, что делать переводы в виде стейблкоинов (привязанная к обычным валютам или биржевым товарам криптовалюта - "Газета.Ru") теперь возможно друг другу прямо в чатах приложения. Функция стала доступна благодаря добавлению USDT в бот @Wallet.

В результате нововведение расширяет возможности приложения для покупки и продажи цифровых активов. В настоящее время Tether - ведущий стейблкоин и одна из самых популярных криптовалют.

По данным журналистов, для отправки токенов нужно сначала добавить бота в меню. После этой настройки при нажатии на "скрепку" в левом нижнем углу во время чата с другим пользователем иконка Wallet появится внизу экрана.

Затем пользователю нужно ввести сумму и подтвердить факт перевода. В РБК отметили, что перевод средств происходит моментально.