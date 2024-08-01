К сведению пользователей "ВКонтакте"

Социальная сеть "ВКонтакте" ввела в приложении VK возможность самостоятельной настройки меню пользователями, передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Пользователи получили возможность закреплять разделы в соответствии со своими приоритетами. Активные зрители коротких роликов могут выбрать VK Клипы, а постоянные слушатели VK Музыки - включить быстрый переход к трекам и плейлистам", - отметили в пресс-службе.

Во "ВКонтакте" отметили, что алгоритмы машинного обучения будут предлагать пользователю разделы с учетом активности и интересов. "Можно выбрать предложенный вариант или настроить навигационные вкладки по своему усмотрению: добавить переход к профилю, сообществам, друзьям, играм, в "VK Клипы" или "VK Музыку", - добавили в пресс-службе.

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