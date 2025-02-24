Apple может воспользоваться ИИ-сервисами Google

Apple, по всей видимости, готовится расширить возможности своей системы искусственного интеллекта Apple Intelligence, добавив интеграцию с моделями Gemini от Google. Свидетельства подготовки к такому шагу были обнаружены в коде последней бета-версии iOS 18.4.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

На данный момент Apple Intelligence позволяет перенаправлять запросы Siri к ChatGPT, предоставляя пользователям более контекстные ответы, чем Siri способна выдать самостоятельно. Еще на конференции WWDC'24 исполнительный директор Apple по программному обеспечению Крейг Федериги намекнул в интервью о желании компании интегрировать и другие ИИ-модели, включая Google Gemini. Судя по последним утечкам, эта интеграция может произойти уже в ближайшем будущем.

В бета-версии iOS 18.4, дата-майнер Аарон Перрис обнаружил упоминания Google и OpenAI в настройках Apple Intelligence в качестве опций для сторонних моделей.

Хотя это и не является прямым подтверждением интеграции Gemini именно в iOS 18.4, особенно учитывая предыдущие задержки с запуском функций Apple Intelligence, это почти наверняка говорит о том, что интеграция состоится в обозримом будущем. Вероятно, она будет реализована в одном из следующих обновлений iOS 18 или даже в iOS 19. Ожидается, что Apple представит собственную разговорную модель Siri в iOS 19.

Google недавно выпустила новые модели Gemini 2.0, включая рассуждающую версию вроде DeepSeek-R1. Вполне возможно, что именно эти новые модели дебютируют на iPhone в ближайшем будущем.