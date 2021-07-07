Цель вакцин от COVID-19 - защитить от тяжелого протекания болезни

Основная задача вакцин от коронавируса состоит в защите от тяжелого протекания заболевания. Хотя одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препараты не предотвращают на 100% заражение, однако они более чем на 90% защищают от COVID-19 в тяжелой форме, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Видеоролик с ее комментариями на тему вакцинации ВОЗ разместила в сервисе YouTube, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", - приводит ТАСС слова Сваминатан.

Она напомнила, что у вакцин от коронавируса имеется разный уровень защиты от заражения коронавирусом. Согласно данным проведенных испытаний, уровень "может варьироваться от 70% до 90%", и "ни одна вакцина на настоящий момент не защищает на 100%", сказала эксперт. "Однако в том, что касается предотвращения серьезного заболевания и госпитализации, все они являются очень хорошими: эффективность составляет более 90%", - отметила она, добавив, что в случае вакцинации "вероятность серьезного заболевания очень и очень мала". Как подчеркнула Сваминатан, прививка необходима, так как защищает от болезни в серьезной форме, а также снижает риск передачи инфекции.

Говоря о дельта-штамме коронавируса, обладающем особенно высокой заразностью, эксперт заявила, что для защиты от него требуется "высокий уровень антител" в крови. "Все вакцины ВОЗ, рекомендованные для экстренного применения, защищают о тяжелого протекания болезни, госпитализации и смерти, вызванных дельта-вариантом", - констатировала она. Сваминатан сослалась на исследования, проведенные в странах "с доминирующим дельта-вариантом", согласно которым вероятность госпитализации у вакцинированных людей "гораздо ниже", чем у невакцинированных. "Чтобы защититься от дельта-варианта, необходимо пройти полный курс вакцинации", - заключила главный научный сотрудник ВОЗ.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.