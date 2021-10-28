Найдена причина высокой заразности «дельта»-варианта коронавируса

Высокая заразность "дельта"-варианта SARS-CoV-2 объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клетки человека, выяснили исследователи. Объясняющая причину доминирования варианта статья ученых из США опубликована в журнале Science,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее распространенный сейчас в мире "дельта"-вариант коронавируса - самый заразный из известных. В своем эксперименте на культурах клеток человека специалисты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что S-белок "дельта"-варианта лучше других приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2. Это позволяет гораздо эффективнее и быстрее заражать клетки. Особенно сильно этот эффект проявлялся при низком содержании ACE2. "Среди различных вариантов "дельта" выделяется своей способностью ускорять слияние мембран", - отмечает один из исследователей Бин Чэнь.

С помощью криоэлектронной микроскопии ученые получили изображения и сравнили S-белки "дельта"-, "гамма"- и "каппа"-вариантов коронавируса с таковыми у "альфа"- и "бета"-вариантов. У всех наблюдались мутации в двух ключевых частях S-белка, распознаваемых нейтрализующими антителами - рецептор-связывающем домене (RBD) и N-терминальном домене (NTD). "Первое, что мы заметили у "дельта"-варианта, - это значительные изменения в NTD, ответственные за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также менялся, но это слабо влияло на устойчивость к антителам", - отмечает Чэнь.

У других вариантов NTD также мутировал - у каждого по-своему. Структура же RBD оставалась относительно неизменной - что делает его, по мнению исследователей, более привлекательной целью для следующего поколения вакцин и препаратов на основе антител.