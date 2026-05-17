Стало известно, как неандертальцы лечили кариес

Ученые обнаружили древнейшее свидетельство стоматологического лечения: неандертальцы могли сверлить пораженные кариесом зубы еще 60 тысяч лет назад.

Археологи изучили коренной зуб, найденный в Чагырская пещера. Возраст находки составляет около 59 тысяч лет. В центре моляра исследователи обнаружили глубокое отверстие, доходящее до пульпы - мягкой ткани внутри зуба, где находятся нервы и сосуды.

Чтобы понять происхождение отверстия, ученые провели эксперимент на современных человеческих зубах. Они использовали каменные инструменты, похожие на найденные в пещере, и смогли воспроизвести такие же борозды и следы сверления.

По мнению исследователей, процедура была попыткой удалить поврежденные ткани зуба и уменьшить боль от инфекции.

"Лечение кариозного зуба требует диагностики источника боли, выбора подходящего инструмента и проведения болезненного вмешательства. Это уже не инстинктивная помощь, а целенаправленное медицинское действие", - отметила Ксения Колобова, один из авторов исследования и сотрудница Российской академии наук.

Ученые считают, что операцию проводили с помощью острого каменного инструмента из яшмы. Судя по следам на зубе, сверление выполнялось постепенно, в несколько этапов. При этом анестезии, вероятно, не существовало.

Исследователи полагают, что пациент испытывал сильную боль и не мог нормально пережевывать пищу. Однако вмешательство, по-видимому, оказалось успешным: следы износа показывают, что человек продолжал пользоваться зубом после процедуры.

"Неандертальцы заботились о больных и слабых не хуже современных людей", - заявила Алиса Зубова, соавтор работы.

Ранее археологи уже находили свидетельства того, что неандертальцы использовали "зубочистки", лекарственные растения и ухаживали за ранеными соплеменниками. Однако стоматологическая операция такого уровня впервые зафиксирована у представителей вида, отличного от Homo sapiens.

Неандертальцы появились в Евразии около 300 тысяч лет назад и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Долгое время их считали примитивными существами, однако современные исследования все чаще показывают, что они обладали сложным поведением, создавали украшения, хоронили умерших и, вероятно, умели лечить друг друга.