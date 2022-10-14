Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане

14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Участвующие в заседании главы государств и правительств сделали совместное фото.

Затем заседание Совета глав государств СНГ начало работу в узком составе.

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