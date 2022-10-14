https://news.day.az/officialchronicle/1503263.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане - ФОТО
14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Участвующие в заседании главы государств и правительств сделали совместное фото.
Затем заседание Совета глав государств СНГ начало работу в узком составе.
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