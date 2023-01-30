Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии

Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Сообщив, что уже началась транспортировка по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию, глава государства отметил, что у этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос.

"Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура - будь то танкеры, суда, будь то крупный морской торговый порт, железные дороги - все они современные и отвечают всем необходимым требованиям. Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском Союзе", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.