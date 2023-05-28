Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны

Вторая Карабахская война - наша славная история. Армения все еще не может залечить боль и раны этого горького поражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

"Реальность, в которой мы живем сегодня, сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны", - отметил глава государства.