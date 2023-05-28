https://news.day.az/officialchronicle/1568369.html Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны
Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны
Вторая Карабахская война - наша славная история. Армения все еще не может залечить боль и раны этого горького поражения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.
"Реальность, в которой мы живем сегодня, сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны", - отметил глава государства.
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