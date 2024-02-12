Король Иордании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Король Иордании Абдалла II ибн аль Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.