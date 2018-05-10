Михаил Леонтьев снова об армянах: "Что ж вы тогда такие бедные, если у вас такая опора?"

Cитуация в Армении будет развиваться все хуже, сказал в интервью информационному порталу "Москва-Баку" известный российский журналист и телеведущий, вице-президент и пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев. Об этом сообщает Day.Az.

"Не знаю, чего захочет Пашинян, но боюсь, что ситуация будет развиваться все хуже", - сказал он, комментируя заявление новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна о том, что он не собирается разрывать союз с Россией.

Далее, говоря об армянской диаспоре за рубежом, Леонтьев сказал: "Что ж вы тогда такие бедные, если у вас такая опора? Это богатейшая диаспора, влиятельнейшая, и не только в Америке. Она и в Иране, и в Ливане, и по всему Ближнему Востоку. В России - огромная диаспора, тоже не самая слабая. Ну и что? Одно из двух: либо опора, либо не опора. Давайте вы еще восстанете против диаспоры. У вас вопросы к Саргсяну по поводу коррупции? А что, среди представителей армянских общин в Краснодарском крае коррупции нет? Или в Ливане нет коррупции? Тоже злобный Саргсян насадил там коррупцию. Когда находящемуся в начальной стадии безумия народу об этом говорят, он обижается. Стадия безумия начальная, надежда есть".

Отметим, что ранее Леонтьев сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" , что Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России.

"Это обременение было с самого начала. Если они хотят соскочить, извините, как "баба с возу", то давайте мы будем ставить точки над "i". Они сейчас, значит, митингуют за человека, который свою политическую карьеру, до последних высказываний, которые абсолютно противоположны тому, что он говорил раньше, делал на том, что хочет соскочить. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить - пожалуйста, идите, "колбаской катитесь". И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом", - сказал Леонтьев.

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