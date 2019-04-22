В ходе голосования на президентских выборах в Украине никаких проблем зарегистрировано не было. Об этом, как передает Day.Az, сказал в понедельник Trend наблюдавший за выборами депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Руфат Гулиев.

Гулиев отметил, что наблюдал за ходом выборов в 15 избирательных пунктах. "Мы также беседовали с местными наблюдателями. Они тоже сказали, что проблем в ходе избирательного процесса не было. Население проявило высокий интерес к выборам", - сказал он.

За ходом президентских выборов в Украине наблюдал и депутат Нагиф Хамзаев, который участвовал в процессе в составе наблюдательной миссии ПАСЕ.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинский межпарламентским связям Руфат Гулиев наблюдал за выборами по линии Милли Меджлиса.

Отметим, что после обработки 97,04% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,15% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей.