В Главном следственном управлении СК по расследованию особо важных дел продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотреблений, зарегистрированных в ходе реализации программы "Транспортный коридор Север-Юг", сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Объемы уголовного дела беспрецедентны, поскольку предметом следствия является реализация дорожно-строительной программы, беспрецедентной по своим объемам в Армении. В ее осуществлении непосредственное участие принимали более 50-ти организаций", - сообщила она на своей странице в Facebook.

В настоящее время следствие уточняет обоснования работ от этапа проектирования вплоть до фактической реализации, соответствия по объемам, качественные характеристики, обстоятельства возможных злоупотреблений со стороны официальных чиновников, имеющих непосредственное отношение к реализации программы, а также обстоятельства надлежащего выполнения налоговых обязательств со стороны организации, непосредственно участвующих в программе, и ряд других обстоятельств, представляющих интерес для следствия.

Как сообщал ранее министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян, на строительство магистрали "Север-Юг" привлечено $550 млн., из них реализовано $200 млн.