Истребители F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан

Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2020, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В начале церемонии были исполнены гимны двух государств, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении боевых вылетов.