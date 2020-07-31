https://news.day.az/politics/1258152.html Истребители F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Истребители F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2020, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В начале церемонии были исполнены гимны двух государств, минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.
Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении боевых вылетов.
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