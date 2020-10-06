Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ

Заявления Президента Франции Эммануэля Макрона ставят под сомнение беспристрастность Франции в Минской группе ОБСЕ, заявил Trend бывший председатель Сената Нидерландов Рене ван дер Линден, передает Day.Az.

Говоря о нынешней позиции Франции по нагорно-карабахскому конфликту, Рене ван дер Линден отметил, что МГ ОБСЕ явно не смогла оказать достаточного давления на Армению и найти решение нагорно-карабахского конфликта.

"Нападение армянских войск на территорию Азербайджана противоречит международному праву. Нагорный Карабах международно признан как часть Азербайджана, поэтому международное сообщество должно помочь в поиске решения конфликта", - сказал ван дер Линден.

Он также отметил, что заявление Макрона о "поддержке Францией Армении" поставит под сомнение позицию Франции в МГ ОБСЕ, поскольку страна должна играть посредническую роль, а не принимать позицию одной из сторон.

"Франция заняла отдельную позицию не только в отношении данного конфликта, но и в отношении турецко-греческого вопроса, а также событий в Ливии. Таким образом, с одной стороны Макрон придерживается европейской позиции по международной безопасности, а с другой - заявляет о своей поддержке той или иной стороны в конкретных случаях", - сказал он.

Говоря о позиции Макрона, Рене ван дер Линден сослался на многочисленную армянскую диаспору во Франции.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.