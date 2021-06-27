Победа азербайджанской армии - выдающееся по современным меркам событие

У победы Азербайджана во второй карабахской войне много факторов. В первую очередь, это высокая боеготовность и техническая оснащенность Вооруженных Сил страны. Азербайджанская армия - это армия ХХI века, которая сегодня занимает передовые позиции в мировых рейтингах.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, поздравляя азербайджанскую армию с Днем Вооруженных Сил, отмечаемым 26 июня.

По боевому использованию ударных и разведывательных беспилотников, отметил он, азербайджанская армия превосходит все остальные армии мира, потому что таким опытом ведения масштабных боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов не обладают ни США, ни даже Израиль.

Выиграть войну, в том числе за счет такого массированного использования беспилотников, это беспрецедентный факт, считает Коротченко.

"Следующий фактор - это азербайджанский спецназ. Именно спецназ сыграл ключевую роль в этой войне. Здесь спецназ ВС Азербайджана, службы внешней разведки и госбезопасности показали блестящее владение тактикой, технологиями проведения специальных операций. В целом у Азербайджана, безусловно, передовые, технически оснащенные, отлично экипированные, с грамотным командным составом Вооруженные Силы", - отметил военный эксперт.

Игорь Коротченко особо подчеркнул исключительную роль в военной победе Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Глава государства работал над усилением армии, понимая, что рано или поздно эта война будет навязана Азербайджану, и в этой войне страна одержала победу. Цель была достигнута за счет новых методов вооруженной борьбы, за счет общей технической оснащенности, морального духа личного состава.

Победа Азербайджана во второй карабахской войне, по мнению военного эксперта, это выдающееся по современным меркам событие. Не случайно Азербайджанская армия занимает передовые позиции в рейтинге ведущих армий мира. Вторая карабахская война, разгром армянской армии и победа Азербайджана - главное военно-политическое событие 2020 года. Воистину, это были 44 дня, которые изменили современную историю, отметил наш собеседник.

"Эта победа имеет геополитическое значение. Следствием ее стало трехстороннее заявление на условиях фактической капитуляции Армении. Самое главное, она дала новые реалии Южному Кавказу, вывела Азербайджан в число ключевых стран, потому что такими победами мало кто может похвастать. Азербайджан вошел в лигу избранных государств, которые могут позволить себе проводить внешнюю политику, отстаивая национальные интересы как главный приоритет. Баку именно так сегодня и поступает вследствие своей военной победы. Южный Кавказ получает новый шанс на развитие, на мирную трансформацию Армении, на запуск транспортных глобальных проектов. А это, в свою очередь, делает мир более прочным, обеспечивая устойчивое развитие региону", - сказал Игорь Коротченко.

Лейла Таривердиева