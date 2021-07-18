Франция пытается вытеснить Россию и превратить Армению в свой личный форпост

По некоторым данным дипломаты Франции и Армении проводят интенсивные встречи в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, ради того, чтобы попытаться делигитимизировать заключённое 10 ноября 2020 года трехстороннее Заявление о прекращении огня в Карабахе.

Пока Азербайджан старается закрепиться на освобожденных территориях, модернизирует инфраструктуру и восстанавливает хозяйство, глава Армении, по данным Московского Комсомольца, встречается с европейскими дипломатами, чтобы найти поддержку и попытаться по сути "пересмотреть" этот документ и вытеснить Россию из региона. При этом ранее он общался с главой РФ Владимиром Путиным.

По данным источника МК, близкого к дипломатическому окружению, президент Франции Эммануэль Макрон и Никол Пашинян рассматривают возможность принять некий новый "план", предлагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Карабахе. Если эта информация подтвердится, в будущем подобный шаг может иметь серьёзные последствия для всей мировой политики.

Возможно Париж, путем принятия новой резолюции Совбеза ООН хочет создать статус-кво, где будет играть роль первой скрипки. Далее согласно этому проекту не исключено, что рассматривается возможность не просто введения французских войск на Южный Кавказ и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, но и заход в Карабах. Нетрудно предугадать, что может случиться потом. И не захотят ли вслед за потомками наполеоновских солдат туда подтянутся другие государства ЕС? Кстати, первым идею иностранной интервенции в Армению озвучил именно Никол Пашинян и он же, закрепляя, повторил эту мысль в ходе встречи с Мишелем 17 июля 2021-го года. Следует отметить, что Шарль Мишель является протеже Макрона, так как обязан французскому президенту своей должностью в Евросоюзе. Надо отметить, что Мишель - Мануэль Макрон - Никол Пашинян представляют собой своеобразный "альянс популистов". Не исключено, что таким образом Франция хочет вытеснить Россию и превратить Армению в свой личный геополитический форпост в Закавказском регионе. Понятно, что российская дипломатия не должна дремать. Россия, как постоянный член СБ ООН, имеет право наложения вето на любые резолюции, тем более, которые могут так или иначе затронуть ее собственные интересы.

Амбиции Франции можно понять. Грандиозная Победа Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской войне не удовлетворила претензий Макрона. И все, что сейчас происходит,- это всего лишь попытки вернуться обратно в регион и закрепиться там. Понятно, что в данной большой игре армянский премьер может служить лишь разменной пешкой большой политики. И мы знаем, как в итоге поступают с такими пешками главные фигуры.

Стремление Парижа получить больший дипломатический вес и играть более значительную роль в ЕС отмечается давно. Еще Николя Саркози пытался играть роль миротворца и переговорщика в ходе Южноосетинского конфликта в 2008 году. Эммануэля Макрона считают продолжателем этой традиции и потому неудивительно, что заинтересован в альтернативных предложениях, способных укрепить позиции Парижа в Закавказье.

Сейчас порядок в регионе контролируют российские миротворческие силы, но Пашинян регулярно пытается дать понять, будто "этого недостаточно", утверждая, что Азербайджан якобы готов опять начать боевые действия в Карабахе. При этом, на днях выступая в правительстве с первой после победы на выборах речью, Пашинян, как пишет "Коммерсант", вступил в "войну слов", "схожую с той, которая год назад переросла в настоящее столкновение".

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в Ереване: ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона, пишет Deutsche Welle. Он подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 млрд евро, которые должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы. 1 марта вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией. "Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты гражданам Армении, поспособствует укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ, а со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни граждан", - сказано в заявлении МИД Армении.

Так что стремление европейской, и прежде всего французской, дипломатии застолбить за собой новую сферу влияния в Закавказье, вытеснув Россию - налицо. Если Россия заинтересована в сохранении нынешней ситуации, в ЕС и в Париже, как можно предположить, предпочитают не считаясь с возможными потерями откатить ситуацию до уровня прошлого года, чтобы потом выступить в роли единственного медиатора конфликта.

Ну а происходящие в Европе переговоры по сути можно назвать "торговлей суверенитетом". Пашинян ведет себя так, как будто в Армении готовы идти на любые жертвы, лишь бы не подписать с Азербайджаном соглашение о делимитации и демаркации границ, то есть, признать территориальную целостность друг друга.