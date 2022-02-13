Армения боится признавать свои преступления во время первой Карабахской войны

Я не считаю, что Азербайджан безвозмездно вернул Армении военных преступников. Также нет основания считать, что этот шаг сделан под давлением. В основе передачи граждан Армении лежит взаимовыгодное сотрудничество с теми политическими акторами, кто проявляет армянолюбие. Другими словами, передаче преступников предшествовало заявление еврокомиссара Оливера Вархели о том, что Европейский союз выделит Азербайджану финансовый пакет в размере 2 миллиардов евро. К тому же переданы 8 морально сломленных и уже негодных для армии людей, которые пересечением границы стали "клиентами" армянских следователей.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов, комментируя передачу Азербайджаном Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.

В конце концов, продолжил политолог, на свободе не террорист из Ливана, плененный во время военной операции "Железный кулак" или двое военных преступников, которые пытали азербайджанских военнопленных в Шушинской тюрьме в 1990 гг., над которыми проходили громкие суды в Азербайджане.

"Актуализация темы около 4 тыс. без вести пропавших граждан во время военных операций 1991-1994 гг. все еще остается внутренней повесткой. Эту тему должны поднимать дипломаты, также журналисты, которые аккредитованы в МИД разных государств. Однако ни те, ни другие не выделяются активностью по референтному вопросу, тон которого задан Президентом Ильхамом Алиевым. То ли незнание языка страны пребывания, то ли уровень профессионализма им мешает, я не знаю, но пора уже устранить проблемы, блокирующие реализацию поставленных задач", - подчеркнул наш собсеседник.

Как полагает Гасанов, Армения должна быть заинтересована в поисках без вести пропавших граждан Азербайджана.

"Напомню, что после успешного боя вблизи Гасангая на территории под контролем Азербайджана оставалось около 90 трупов членов террористической организации "Арабо". Баку также не препятствует поиску останков 216 без вести пропавших армян в результате военной операции "Железный кулак". Думаю, армяне должны проявить должное внимание к запросам Азербайджана.

По поводу без вести пропавших граждан Азербайджана есть мнение, что останки части из них остаются под снежными завалами в Кяльбаджарских горах в результате зимней военной кампании 1994 г. А небольшая часть без вести пропавших, скорее всего, захоронены на территории Армении после мучительных пыток. Думаю, Армения не вернет останки этих людей, так как этим она окажется признавшей свою преступную суть. Но не считаю, что на территории Армении количество убитых азербайджанцев составляет более 1000 человек. Надо еще быть готовым к тому, что не все без вести пропавшие найдутся. Кто-то сгорел в танке, кто-то остался под снегом в горах Кавказа, кто-то утонул в реках или сожжен противником", - подытожил Анар Гасанов.

Махир Будагов