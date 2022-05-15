https://news.day.az/politics/1462029.html Вице-спикер Мажилиса парламента Казахстана прибыла с визитом в Азербайджан
Вице-спикер Мажилиса парламента Казахстана прибыла с визитом в Азербайджан
15 мая в Азербайджан прибыла парламентская делегация во главе с заместителем спикера Мажилиса парламента Казахстана Балаим Кесебаевой для участия в третьей Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев казахстанскую парламентскую делегацию встречали председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, депутат Кенуль Нуруллаева, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и другие официальные лица.
Визит завершится 19 мая.
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