Проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Было особо отмечено, что осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций нашей Армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность. Министр обороны дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.