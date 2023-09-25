Отрицание Ереваном присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований накаляло обстановку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России.

Как отмечается, из-за недальновидности армянского руководства не удалось претворить в жизнь ряд договоренностей в сфере укрепления безопасности Армении.

В заявлении говорится, что обстановку накаляло и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 10 ноября 2020 года присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований, что и стало одной из ключевых причин последнего сентябрьского обострения. Достигнутая при посредничестве РМК 20 сентября договоренность о выводе остающихся подразделений Армении вскрыла реальную картину и создала предпосылки для устойчивой деэскалации, сказали в МИД РФ.