https://news.day.az/politics/1706187.html Президент ФИФА примет участие в COP29 - ФОТО Президент ФИФА Джанни Инфантино 11 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Новость обновляется
Президент ФИФА примет участие в COP29 - ФОТО
Президент ФИФА Джанни Инфантино 11 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Новость обновляется
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