Президент ФИФА примет участие в COP29

Президент ФИФА Джанни Инфантино 11 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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