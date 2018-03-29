На Кавказе не удается восстановить мир из-за армянской политики геноцида и агрессии - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На Кавказе не удается восстановить мир из-за армянской политики агрессии и геноцида.

Об этом в четверг в Баку на международной научной конференции "100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современное время" сказал директор Стратегического исследования "Новая Турция" Кемаль Чичек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что армяне совершили этническую чистку на государственном уровне только для того, чтобы создать государство, в котором будут проживать только армяне.

"Все страны региона многонациональные. В Азербайджане проживают армяне, русские, иранцы и представители других народов. В Армении же, кроме армян, больше никто не живет. Просто создано государство, состоящее из одних армян", - сказал Чичек.

Профессор отметил, что после того, как армяне оккупировали Нагорный Карабах, они не оставили там ни одного азербайджанца, ни одного мусульманина.

"Это говорит о том, что политика геноцида, которую армяне проводили испокон веков, продолжается и сегодня. То, что произошло в Ходжалы, тоже продолжение политики геноцида, проводимой армянами. Там азербайджанцы были убиты только за то, что являются азербайджанцами", - сказал профессор.

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