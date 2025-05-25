Стало известно о многомиллионном долге известной телеведущей

Стало известно о многомиллионном долге британской телеведущей Кейт Гаррэуэй перед налоговой за лечение мужа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Общая сумма долга Гэррэуэй превысила 800 тысяч фунтов стерлингов, а налоговая задолженность составляет около 288 тысяч фунтов. Одной из причин задолженностей стали расходы на уход за мужем Дереком Дрейпером, который долгое время лечился от последствий коронавирусной инфекции.

Другая часть долга приходится на обанкротившуюся компанию умершего Дрейпера, которая оставила долги перед кредиторами и налоговой службой Великобритании.

Представитель Гаррэуэй заявил, что телеведущая шокирована размером долга, а также находится в постоянном контакте с налоговой, чтобы убедиться в том, что она выполняет свои обязательства.