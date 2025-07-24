Дерматолог Линдси Лохан показала ее лицо без макияжа

Дерматолог американской актрисы, певицы, модели и дизайнера одежды Линдси Лохан Моника Кирипольски показала ее лицо без макияжа.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на странице врача в Instagram.

Специалист опубликовала совместное с 39-летней звездой "Чумовой пятницы" фото. На нем знаменитость запечатлена в белой одежде и без декоративной косметики на лице. "Когда твой пациент буквально звезда шоу. Большая честь работать с Линдси Лохан, у которой великолепная кожа. Она уже готова зажечь на красной дорожке", - подписала Кирипольски снимок.

Поклонники актрисы решили обсудить ее естественную внешность в комментариях и поинтересовались у медика, к каким манипуляциям она прибегала. "В целях конфиденциальности информации о пациентах я не могу сказать, какие процедуры я проводила. Но каждому пациенту в нашей клинике предлагается самая передовая комбинация лазеров, пилингов, инъекций, липосакции и других удивительных процедур", - ответила специалист.