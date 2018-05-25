Признание от Гвинет Пэлтроу: Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна

Актер Брэд Питт пригрозил расправой голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, когда узнал о домогательствах к актрисе Гвинет Пэлтроу. Об этом со ссылкой на артистку сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в 1990-х, когда Пэлтроу снималась в главной роли в фильме "Эмма", продюсером которого выступил Вайнштейн. По словам актрисы, он стал приставать к ней, когда они остались наедине в номере отеля. В частности, продюсер начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. "Я этого вообще никак не ожидала", - призналась она.

Актриса рассказала о произошедшем Питту, с которым на тот момент состояла в романтических отношениях. "Мы пошли на премьеру "Гамлета" на Бродвее. Харви был там, и для Брэда Питта он был как красная тряпка для быка", - вспомнила Пэлтроу.

Питт подошел к Вайнштейну и заявил: "Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неуютно, я тебя убью". "Это было невероятно. Он использовал свою известность и влияние, чтобы защитить меня в тот момент, когда у меня еще не было ни известности, ни влияния", - добавила Пэлтроу.

Ранее 25 мая сообщалось, что Вайнштейн, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях, решил сдаться полиции. Ожидается, что продюсеру предъявят официальные обвинения.

Пэлтроу впервые рассказалаобщественности о домогательствах Вайнштейна в октябре 2017 года. Всего о неподобающем поведении продюсера заявили более 70 женщин, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

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