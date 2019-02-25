Актеру Рами Малеку даже понадобилась помощь врачей. Реакцию Рами Малика на падение со сцены передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Звезда фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек, получивший "Оскар" как лучший актер, упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии. Артисту понадобилась помощь врачей.

Об этом сообщает журнал People.

37-летний Малек получил "Оскар" как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия", байопике о рок-группе Queen. Он рухнул с подиума вместе со статуэткой.

Малека сначала посадили на сидение в зрительном зале, а затем врачи отвели артиста в закулисное помещение. Его представитель отказался комментировать состояние актера.

Как сообщал УНИАН, Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемная рапсодия", в котором он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри.

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