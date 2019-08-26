Начало судебного процесса по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, перенесено с 9 сентября 2019 года на 6 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее решение было принято федеральным судом Нью-Йорка после слушаний, в ходе которых Вайнштейн отказался признать свою вину по двум новым обвинениям в изнасиловании. Как ранее отметили прокуроры, речь идет о случаях преступлений сексуального характера в отношении женщин, произошедших в 2006 и 2013 годах.

Во время заседания адвокат Вайнштейна Донна Ротунно попросила перенести судебное разбирательство из Нью-Йорка в какой-либо другой город, потому что, по ее мнению, из процесса "сделали цирк". Судья пока не отреагировал на ходатайство.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе всемирно Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорке в 2018 году предъявила 67-летнему Вайнштейну обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по делу выступают три женщины. Продюсер, отрицающий свою вину, был освобожден под залог в размере $1 млн.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!