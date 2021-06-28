Представитель МакSим рассказала правду о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), пиар-директор Яна Богушевская обратилась к "Пятому каналу" с призывом не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии звезды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Богушевская рассказала, что у нее нет информации о том, что артистка переведена с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). "Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких", - сказала она.

Представитель МакSим добавила, что ни она, ни семья артистки, не могут рассказать правду о ситуации с певицей. Она попросила понять - сейчас беспокоить родственников и ждать заявлений не стоит. По словам собеседницы телеканала, ложные вбросы и слив данных о знаменитости - дела недобросовестных и жадных до наживы людей. "Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки", - заключила она.