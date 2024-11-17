Ариану Гранде раскритиковали из-за фигуры

Певицу Ариану Гранде раскритиковали за истощенную фигуру. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31-летняя певица вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с рукавами-фонариками. Образ дополнили лодочки в тон наряду. Волосы ей уложили в аккуратный хвост. Однако поклонники не оценили внешний вид певицы.

"Ой! Похоже на анорексию", "Истощена", "Она была такой красивой, а теперь выглядит просто истощенной", - написали они в комментариях.

В середине сентября 2023 года стало известно, что Ариана Гранде и агент по элитной недвижимости Далтон Гомес подали на развод. Официальной причиной расставания пары стали "непримиримые разногласия". При этом отношения между Арианой Гранде и Далтоном Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Певица и риелтор не торопились с разрывом, так как пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.

После этого Ариана Гранде стала встречаться с актером Итаном Слейтером. Поп-исполнительница и ее новый бойфренд вместе играют в киномюзикле "Злая". Кроме того, Слейтер известен американским театралам по главной роли в бродвейском мюзикле "Губка Боб Квадратные Штаны".