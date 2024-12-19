https://news.day.az/showbiz/1716524.html Звезда «Сумерек» снялся для модного журнала Звезда фильмов "Сумерки", актер Роберт Паттинсон стал лицом нового выпуска журнала The New York Times Style Magazine. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Роберт Паттинсон позировал в зеленой кожаной рубашке и брюках. Ему также сделали укладку с объемом у корней. Съемка прошла на капоте автомобиля.
Звезда «Сумерек» снялся для модного журнала
Звезда фильмов "Сумерки", актер Роберт Паттинсон стал лицом нового выпуска журнала The New York Times Style Magazine. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Роберт Паттинсон позировал в зеленой кожаной рубашке и брюках. Ему также сделали укладку с объемом у корней. Съемка прошла на капоте автомобиля.
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