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Звезда «Сумерек» снялся для модного журнала

Звезда фильмов "Сумерки", актер Роберт Паттинсон стал лицом нового выпуска журнала The New York Times Style Magazine. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Роберт Паттинсон позировал в зеленой кожаной рубашке и брюках. Ему также сделали укладку с объемом у корней. Съемка прошла на капоте автомобиля.