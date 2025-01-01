Умерла озвучившая Софи Лорен артистка

В последний день 2024 года ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева, снявшаяся во многих известных советских и российских фильмах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.

"31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева", - говорится в сообщении.

Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957-м окончила Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В том же году актриса дебютировала в картине Яна Фрида "Балтийская слава".

За время своей актерской карьеры Выходцева снялась в 165 работах, среди которых "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Тихий Дон" и многие другие. Кроме того, в качестве актрисы дубляжа она озвучивала Софи Лорен, Стефанию Сандрелли и других зарубежных звезд.