Хейли Бибер отреагировала на новые слухи о проблемах в браке с Джастином

Модель Хейли Бибер отреагировала на новые слухи о проблемах в браке с певцом Джастином Бибером. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хейли Бибер выложила фото, некоторые из которых были сделаны во время ее отдыха с супругом на горнолыжном курорте в Аспене. На одном из снимков певец был запечатлен спящим в заведении. Джастин Бибер был одет в красную полосатую футболку, черную куртку и шапку.

Накануне поклонники артиста заметили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram. Позже Джастин Бибер сделал в личном блоге заявление, написав, что некто зашел с его аккаунта и сделал это. Спустя время поп-исполнитель удалил публикацию.